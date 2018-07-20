Cengiz Semercioğlu: Bedelli 30 ya da 40 bin lira olmalıydı

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Meclis Başkanlığı'na sunulan pazartesi günü (23 Temmuz 2018) komisyonda görüşülmesi beklenen bedelli askerlik teklifi ücretinin az olduğunu söyledi. Semercioğlu, geçmiş yıllarda bedelli askerlik için alınan ücretin dolar bazında çok daha yüksek olduğunu, şu anda belirlenen 15 bin liranın 3 bin 100 dolara tekabül ettiğini bildirerek, "Ünlüler için çerez parası bu. Bedelli için doğru para 30 ya da 40 bin lira olmalıydı" dedi.

Semercioğlu, 15 bin liralık bedel için "İyi, çünkü gelir seviyesi düşük olan gençler de bu imkandan faydalanabilecek. Kötü, çünkü devletin toplayacağı paranın miktarı az olacak" ifadesini kullandı.

Semercioğlu'nun '15 bin lira az' başlığıyla yayımlanan (20 Temmuz 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Bedelli askerlikte ücret 15 bin lira olarak belirlendi.

Bugünün kuruyla 3 bin 100 dolar.

Asgari ücretle çalışan bir genç bile, 9 aylık maaşıyla bu bedeli ödeyebilir.

Bir yanıyla iyi, bir yanıyla kötü...

İyi, çünkü gelir seviyesi düşük olan gençler de bu imkandan faydalanabilecek.

Kötü, çünkü devletin toplayacağı paranın miktarı az olacak.

En son 2014’te çıkarılan bedellide rakam ilk 35 bin olarak belirlenmiş, daha sonra 18 bin liraya (9 bin dolar) düşürülmüştü.

Bir önceki, 2011’de çıkarılan bedellide ise rakam 30 bin liraydı.

O günün kuruyla 17 bin 500 dolar...

Bugün de 17 bin 500 dolar üzerinden hesaplasak rakamın 85 bin lira olması gerekiyordu.

Tamam 85 bin lira yüksek ama 15 bin lira da düşük...

Hele uygulamadan yararlanacak ünlüler için çerez parası bu...

Bugün için olması gereken doğru para 30 ya da 40 bin lira olmalıydı..."