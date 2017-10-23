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Spor

Cengiz Özyalçın oyundan memnun değil 

"Bu beraberliği üzüntüyle karşıladım" "Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile yapacağı maç bizim için çok önemli" Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Galatasaray Kulübü 2

23 Ekim 2017 01:32

\"Bu beraberliği üzüntüyle karşıladım\"

\"Beşiktaş\'ın Medipol Başakşehir ile yapacağı maç bizim için çok önemli\"

Türk Telekom Stadı\'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Galatasaray Kulübü 2.Başkanı Cengiz Özyalçın takımın oynadığı oyundan memnun olmadığını söylerken \"Beşiktaş\'ın Medipol Başakşehir ile yapacağı maç bizim için çok önemli\" dedi. 
Özyalçın maç sonu açıklamaları şu şekilde:
\"Takımın oyunundan memnun değilim. Geçtiğimiz haftalardaki Galatasaray daha değişik oynuyordu. Belki stres, rakibin ismi etkilemiş olabilir. Bu beraberliği üzüntüyle karşıladım. Puan hesaplarımız böyle değildi. Önümüzde 5 zor maç var. Bu maçın berabere bitmesi, Galatasaray için puan bakımından bir anlam hem ediyor hem etmiyor. Rakibimizle aramızdaki puan farkı aynen kaldı. Beşiktaş\'ın Medipol Başakşehir ile yapacağı maç bizim için çok önemli\"
\"GALATASARAY\'IN MAYIS AYINI SEVDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM\"
Cengiz Özyalçın, Türk Telekom Stadı\'na gelen ve tribünleri dolduran taraftarlar ile ilgili olarak \"Koreografi güzeldi. Bundan sonraki maçlarda yine aynı kalabalığı göreceğiz. Bizi seçen genel kurul üyeleri ve taraftarımız, Dursun Özbek ve onun yönetim kuruluna inandıkları ve Galatasaray\'a sahip çıktıkları vakit başarının olağanlaşacağı ve çabuklaşacağını gördü. Galatasaray\'ın mayıs ayını sevdiğini düşünüyorum. Lig maçıdır. Namağlubuz. Bugün daha farklı sonuçla yanınıza gelmek isterdim.\"şeklinde konuştu.
\"TAKIMLAR DENK, MÜCADELECİ\"
Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, Galatasaray\'ın henüz güçlü takımlarla karşılaşmadığı yorumlarına karşı çıktığını belirtti. Süper Lig\'de her müsabakanın zorlu geçtiğine değinen Özyalçın, şunları söyledi:
\"Her maç zor. Avrupa\'yı kasıp kavuran o günkü şartlar altında sonuncu takıma yeniliyor. Biri liderliği kovalıyor, Avrupa\'yı kasıp kavuruyor, diğeri sonuncu. Bu nasıl oluyor. Başka bir takım, diğer ekibe yarım düzine gol atıyor. Puan cetveline ve bütçelerine bakalım. Türkiye liglerinde artık küçük takım, büyük takım yok. Beşiktaş, Gençlerbirliği\'ne yeniliyor. Gençlerbirliği de Göztepe gibi bir takımla 3-3 berabere kalıyor. Demek ki takımlar denk, mücadeleci. Bana İngiliz liglerini anımsatıyor. Yarın Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçına bakacağız.\"diye konuştu. 

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-Cengiz Özyalçın açıklamalar 

Hakan TARHAN-İstanbul-DHA 

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