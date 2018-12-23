Cengiz Kurtoğlu'ndan öpüşen çifte sansür: Aman, ne yapıyorsunuz arkadaşlar…

Arabesk müziğinin ünlü ismi Cengiz Kurtoğlu, İstanbul'da bir mekânda konser verdi. Kurtoğlu, konserinin sonlarına doğru ise evlilik yolunda ilk adımlarını sahnesine atmak isteyen genç hayranlarının mutluluklarına şahitlik etti.

Hürriyet’in haberine göre, sahneye çağırdığı gençlere mutlu bir yuva kurmanın 'şifrelerini' veren ve hayat tecrübelerinden örnekler sunan Cengiz Kurtoğlu, evlilik teklifinin ardından birbirleri ile öpüşen çifti görünce panikledi.

''Ne yapıyorsunuz arkadaşlar, o işi evlenince evde halledersiniz. Amannn...'' sözleri ile genç çiftin ilk öpücüğünü elleriyle sansürleyen Kurtoğlu, seyirciyi güldürdü.