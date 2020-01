Cengiz Kurtoğlu: Tarkan'la konuşurken çok sinirlendim, telefonu kırdım

Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, Tarkan ile bir şarkısı için görüştüklerini belirterek, "Tarkan beni aradı. Tarkan’a hiç kızar mıyım o çok güzel bir ses. Aradığı sırada araba kullanıyordum. Kenara çektim. Çok güzel bir sohbet ettik. Fakat sohbetin sonu güzel bitmedi. Unutmamalı şarkısı için kendisinden ricada bulundum. Yanıt olarak benim şarkılarımı herkes okuyabilir dediği anda telefonun NO tuşuna bastım. Sinirimden telefonu kırdım. O anda arasa da bulamazdı beni. Ondan sonra da bir daha iletişim kurmadık. Ben 20 yaşında olsam bunları konuşmam ama ağabey hürmeti istiyorum" dedi.

Elif Güvendik’in sunduğu Elifnağme’ye katılan Cengiz Kurtoğlu şöyle konuştu:

“Kendime artık çok zaman ayırıyorum. Sağlığım adına mide Bypass ameliyatı olmaya karar verdim. Kendi yaşam alanım için gerekli. Eskiden ameliyat olmam diyordum. Şu an doktorumla her gün konuşuyorum. Fiziksel açıdan ufalayım istedim. Hayata bakış açım ve sağlık açısından dikkat etmem gereken şeyler var. Kilo insanı agresif yapıyor. Ameliyattan sonra yeni albüm çalışmalarına başlayabilirim. Sahnede de yakışıklı durayım. Sahnede kilom yüzünden zor anlar yaşıyorum. 20 gündür ekmek yemiyorum. 20 günde 7 kilo verdim. Kilom yüzünden rahat hareket edemiyorum. Sağ olsun Eşim Fadime yardımcı oluyor. Çorabımı bile kilomdan dolayı eşim giydiriyor. Fadime beni ayakta tutuyor. Hayatımda Fadime eşim benim her şeyim. Bana değer katıyor. Eşim evimi ayakta tutuyor.

Sibel Can'ın albümünü aklım almadı

Müzik tarzımı asla değiştirmem. Sibel Can’ı herkes sever. Canımız o bizim. Fakat Arabesk albümdeki alt yapıları ben sevmedim. Sibel Can’ın albümünü benim aklım almadı. Alt yapı vurgularını farklı kullanmışlar. Albüm yapacağım diye 30-40 yıldır aynı şarkıları dinliyoruz. Tekrar tekrar aynı şarkılar okunmaz arabesk albüm yapacağım diye. Sibel Can kalbimde fakat albüm olmamış. Onlar çok zirve isimler bu eski şarkıları yeni çıkan isimler okusun.

"Ne demek Cengiz Abi"

Berkay’ın yaptığı arabesk albümünü başarılı buldum. Genç iken hep Ferdi Özbeğen ve Ümit Besen’i dinlerdim. Serdar Ortaç’ın Bilsem Ki şarkısını son albümümde okudum. Serdar kardeşimi aradım sağ olsun ne demek Cengiz Ağabey dedi imzasını attı gönderdi.

Tarkan'a çok sinirlendim

Tarkan’ı da aradım bir şarkısı için görüştüm. Tarkan benim bir tanemdir. Çok profesyoneldir. Telefon ile aradım başkaları çıktı. Aradım aradım. Telefonlara çıkan insana söylüyorum Cengiz Kurtoğlu’yum pardon! ‘Kimdi efendim? Bir saniye? Kimsiniz?' Direkt kapatırım böyle davranan edepsizlere. Bir müzik dünyası varsa o bana alo diyen insanın, hem yaştan hem sektörden dolayı saygı ve sevgi göstermesi gerekir. Daha sonra Tarkan beni aradı. Tarkan’a hiç kızar mıyım o çok güzel bir ses. Aradığı sırada araba kullanıyordum. Kenara çektim. Çok güzel bir sohbet ettik. Fakat sohbetin sonu güzel bitmedi. Unutmamalı şarkısı için kendisinden ricada bulundum. Yanıt olarak benim şarkılarımı herkes okuyabilir dediği anda telefonun NO tuşuna bastım. Sinirimden telefonu kırdım. O anda arasa da bulamazdı beni. Ondan sonra da bir daha iletişim kurmadık. Ben 20 yaşında olsam bunları konuşmam ama ağabey hürmeti istiyorum.

Çocuklarımla gurur duyuyorum

Oğlum Aydın’ı benim elimden aldılar. Başta şarkıcı olmasına sıcak bakmamıştım. Çocuklarımın üzerine titrerim. Aydın’ı elimde tutamadım. Oğlum çok başarılı. Geçen klip çekecekti. Şarkılarını önce bana dinletir. Hiçbir işine karışmıyorum. Tüm azmi mücadelesi ile kendi başardı. Büyük oğlum da müzik adamıdır. Konserler verir. Aydın bazen aradığım zaman basın danışmanı çıkıyor telefona mutlu oluyorum. Sahne çalışmalarımız sırasında rastlaşıyoruz havaalanında. Çocuklarımla gurur duyuyorum. Siyaseti ilerleyen yıllarda düşünebilirim. Ulusal olur, yerel olur. Ben zaten görevimi yapıyorum, insanlara faydalı olmayı seviyorum”