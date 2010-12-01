Cengiz Korkmaz: Töreye aykırı hareket etti, öldürüp dereye attım

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Yaşananların ardından güvenlik güçleri, kayıplara karışan Cengiz Korkmaz’ın yakalanması için çalışma başlattı. Tıp Fakültesi’nde tedavisi süren G.A.’nın ikinci bir saldırıya uğrama ihtimaline karşı, hastanedeki odasının önünde sivil kadın polisler nöbet tutuyor. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Gaziantep’de yaşayan 1 çocuk annesi, 21 yaşındaki G.A. kocası tarafından ‘kendisini aldattığı’ gerekçesiyle Şanlıurfa’daki babaevine geri gönderildi. Ancak törelere karşı gelmişti. Kendisinden 2 yaş büyük ağabeyi Cengiz Korkmaz 5 el ateş etti genç kadına. Sonra da öldüğünü düşünüp dere yatağına attı. Vatandaşlar tarafından bulunup hastaneye kaldırılan G. şimdi yaşam mücadelesi veriyor. Ağabeyi kayıplara karıştı, her yerde aranıyor.Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma Gaziantep’te yaşayan eşi Hikmet A.’nın ifadesine başvurdu. Hikmet A., uzaktan akrabası olan G.A. ile iki yıl önce evlendiklerini ve bir oğulları bulunduğunu belirterek, “Eşim beni aldatıyordu. Bunu öğrenince deliye döndüm ve kendisini alıp köydeki baba evine bıraktım” dedi.Hikmet A.’nın ifadesi doğrultusunda jandarma bu kez genç kızın annesi Ayşe Korkmaz ve babası Dağıstan Korkmaz’ın ifadesine başvurdu. Kızlarının damatları tarafından bırakıldığı sırada evde olmadıklarını söyleyen anne ve babası, “Eve geldiğimizde Cengiz bize, ‘Kardeşim eniştemi aldatıyormuş. Töreye aykırı hareket etti, öldürüp dereye attım’ dedi. Duyunca şaşkına döndük, sonra da jandarmalar gelip bizi aldı” diye konuştu.