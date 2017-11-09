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Yaşam

Cengiz Koçak, Hazerfen'den 385 yıl sonra Galata Kulesi'nden atladı

Koçak, atlayış denemelerine devam edecek

09 Kasım 2017 12:02

Basejump Cengiz Koçak, Hazerfen Ahmet Çelebi'nin yaptığı gibi Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçmayı denedi. Koçak, o uçuş öncesi ilk denemesini gerçekleştirdi.

European Outdoor Film Tour (EOFT) Turkey tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, Galata Kulesi'den serbest atlayış olarak bilinen "base jump" atlayışı yaptı. 

İlk denemesinde Galata Kulesi önünde bulunan boş alana inen Koçak, atlayış denemelerine devam edecek.

28 Ekim'de yapılması planlanan atlayış hava muhalefeti nedeniyle ertelenmişti. 

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