Cengiz İravur davasında aile, dosyanın bir an evvel kapatılarak Müge Anlı’nın programına taşınmasını istedi

Cengiz İravur, husumetli oldukları aile tarafından 2015 yılında öldürüldü. İravur’un öldürülmesine ilişkin dava 7 yıl sonra karara çıktı. İravur’un yakınları mahkeme heyetinden bir an evvel karar vermelerini dosyanın cinayetleri araştıran Müge Anlı’nın programına taşınmasını talep etti.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, 4 Kasım 2015 tarihinde Selçuk Ateşli yanına Cengiz İravur’la bir asker eğlencesi için husumetlileri olduğu için giremediği Yeşilkent Mahallesi’ne gitti.

Husumetli oldukları aile tarafından yolları kesildi. Arbede yaşandı. Bu kavgadan sonra sinir krizi geçiren Volkan Kaygusuz yakınları ile birlikte tedavi için gittiği Tosunoğlu Tıp Merkezinde yakınlarını arayarak silah istedi. Getirilen silahla Cengiz İravur’un içinde bulunduğu araca çok kez ateş edildi. İravur yaşamını yitirdi. Ancak savcılık ateş edenin şüphelilerden Turgay Kaygusuz mu yoksa Onur Kaygusuz mu olduğunu tespit edemedi. Çoğunluğunu Kaygusuz ailesinin oluşturduğu 8 sanık hakkında “İştirak Halinde Kasten Öldürme”, “Silahla Tehdit”, “Basit Yaralama” suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava 20 Nisan 2022 tarihinde karara çıktı. Karar günü savcının mütalaasına karşın beyanda bulunan Cengiz İravur’un yakını Murat İravur dosyanın bir an evvel kapatılarak Müge Anlı’nın programına taşınmasını istedi.



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