Cengiz İnşaat'a ihalede 'fiyat dışı etken' ayrıcalığı

Diyarbakır-Mardin demiryolu inşaatı için açılan ihale, en düşük teklifi veren firma yerine yüksek fiyat öneren Cengiz İnşaat’a verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bu kararın nedenini, ‘fiyat dışı etken’ olarak açıkladı.

Diyarbakır-Mardin demiryolu inşaatında 53 kilometrelik yeni hat yapımı ihalesini, en düşük teklif 380 milyon 615 bin lira olmasına rağmen 489 milyon 637 bin lira bedelle Cengiz İnşaat kazandı. Cengiz İnşaat’a verilen ihale ile ilgili süreci, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a sordu. Bakan Turhan yanıtında, Cengiz İnşaatı tercih nedenini, “ihale dışı unsurlar var” diye açıkladı. Bakanlık’tan gelen yanıtta, “İhale uygulama yönetmeliğinde fiyatın yanı sıra fiyat dışı unsurlar da mevzuatta belirtildiği şekilde ayrı ayrı puanlanmaktadır. Fiyat dışı unsur değerlendirmelerine göre en uygunu Cengiz İnşaat’tı” denildi.

"Teklife gerek yok"

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan gelen yanıtı değerlendiren CHP’li Tarhan, “Bakanlık, ‘Cengiz İnşaat varsa teklife gerek yok, ihale onlarındır’ demek istiyor.” dedi.

Bakanlık’ın yandaş firmaları kollamayı alışkanlık haline getirdiğini vurgulayan Tarhan, “Yönetmelikler açık ve net olmasına rağmen Bakanlık, korkmadan, çekinmeden yandaş şirketlere ihale dağıtmaya devam ediyor. Milleti hiçe sayarak, devlet imkânlarını dağıtmak kul hakkı yemektir” diye konuştu.

"Başka şirket yok mu?"

Kamunun hemen hemen bütün ihalelerini yandaş şirketlerin kazandığını hatırlatan Tarhan, şunları söyledi: “Üçüncü Havalimanı’nda işçiler eylem yapıyor, sorumlusu kim? Aynı şirket. Viyadük çöküyor ve işçiler ölüyor. Sorumlusu kim? Aynı şirket. En ucuz teklifi veren firma ekarte ediliyor, başka bir şirkete ihale, el altından veriliyor. Kim bu şirket? Cengiz İnşaat. Memlekette iş yapabilecek, sorumluluklarını yerine getirecek başka inşaat şirketi kalmadı mı? Bu utanmazlıkları unutmayacağız, unutturmayacağız.”