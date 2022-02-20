Cengiz Holding, mahkeme süreci devam ederken Kazdağları’nda sondaja başladı

Cengiz Holding, mahkeme süreci devam ederken Kazdağları’ndaki Kocabaş Çayı’nda sondaj faaliyetlerine başladı.

BirGün gazetesinden Tolga Uğur'un haberine göre, Cengiz Holding, Kazdağları’nda mahkeme süreci devam eden “Haliağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi Projesi” için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna aykırı olmasına rağmen, Çanakkale Çan’ın Uzunalan köyündeki Kocabaşı Çayı’nda sondaj faaliyetlerine başladı. Köy sakinleri, Cengiz Holding’i protesto etmek için eylem yaptı.

Çevre avukatı Ümran Aydın, ‘‘Bilirkişi raporunun, olumlu rapor verilen ÇED’i yetersiz bulmasının ardından raporun iptali için dava sürecini başlattık. Süreç devam etmesine rağmen Cengiz Holding, Uzunalan köyüne 2 kilometre kala iş makineleri sondaj faaliyetlerine başladı. Holding, bir haftadır bölgede sondaj faaliyetlerine devam ediyordu ancak bugün ne bir yetkili ne de bir araç vardı’’ dedi.