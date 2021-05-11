Cengiz Holding, Limak'ı şikayet etti; CHP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin elektrik ihalesini aldı

CHP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği elektrik ihalesini alan Limak'ı şikayet eden Cengiz Holding, tekrarlanan ihaleyi 88 milyon TL'ye aldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, CHP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 23 Kasım 2020’de “Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı” adı altında bir ihale düzenledi.

İhaleye sadece Cengiz Holding ile Limak Holding katıldı. İhaleyi, Limak’a bağlı Limak Uludağ Elektrik Şirketi aldı. Ancak, Kamu İhale Kurulu’nun 3 Şubat tarihinde yayımladığı tutanaklara göre, Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Şirketi, Limak’ı ihale dosyasında eksiklikleri olduğunu belirterek Kamu İhale Kurulu’na şikâyet etti. Kamu İhale Kurulu da oy çokluğuyla “İhalede mevzuata aykırılıklar tespit ederek, Limak Uludağ Elektrik Şirketi’nin verdiği teklifin ihalede değerlendirme dışı bırakılmasına” karar verdi. Böylece, Limak, ihale sürecinden elenmiş oldu. Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan ihale sonucuna göre de Limak'ın elenmesiyle ihale tam 88 milyon 333 bin TL’ye Cengiz Elektrik Şirketi’ne verildi.