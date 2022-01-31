Cengiz Holding’in ortağı olduğu Meram Elektrik'e kamudan 72 milyon 324 bin TL'lik ihale

Cengiz Holding’in ortağı olduğu Meram Elektrik Şirketi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden 57 milyon 418 bin TL, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden 7 milyon 303 bin TL ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde 7 milyon 603 bin TL olmak üzere toplamda 72 milyon 324 bin TL'lik ihale aldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Türkiye'nin en borçlu belediyesi AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü, 16 Aralık 2021 tarihinde “Elektrik Enerjisi” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleye sadece Meram Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi’nin katıldığı ve şirketin tam 57 milyon 418 bin TL teklif vererek ihaleyi aldığı açıklandı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 29 Kasım 2021 tarihinde 2022 yılının ihtiyacı olan elektrik enerjisi alımı için ihale düzenledi. Bu ihaleyi de yine 7 milyon 303 bin TL teklif veren Meram Elektrik Enerjisi Şirketi’nin aldığı açıklandı.

Şirket, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün Adana Havalimanı için düzenlediği elektrik enerjisi ihalesini de aldı. Şirket, DHMİ’nin düzenlediği ihaleyi tam 7 milyon 603 bin TL’ye aldı. Adana Havalimanı’nın elektriğini yıl sonuna kadar Meram Elektrik Enerjisi Şirketi verecek.

10 yılda 242 ihale

Kamudan en fazla elektrik enerjisi ihalesi alan şirketler listesinin ilk sıralarında yer alan Meram Elektrik Enerjisi Şirketi de Cengiz Holding’le bağlantılı. Meram Elektrik, 2011 tarihinde Alarko Holding ve Cengiz Holding ortaklığından kuruldu. Şirket, 2012 ile 2021 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde de kamudan tam 1 milyar 94 milyon 833 bin TL değerinde 242 ayrı ihale aldı.