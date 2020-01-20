Cengiz Holding'in Cerrattepelilerin su kaynağından yasa dışı alım yaptığı iddia edildi; "Suçüstü yakaladık" diyen belediye suç duyurusunda bulundu

Artvin Cerattepe’de altın madeni işleten ve büyük bir talana yol açan Cengiz Holding'in, şehrin içme suyunu sağlayan Satemo mevkiindeki kaynağının yakınına 50 tonluk su tankı koyarak yasa dışı şekilde su aldığı ileri sürüldü. Belediye, şirket hakkında suç duyurusunda bulundu.

BirGün'den Dilan Şahinbaş'ın haberine göre, suların bulanık akması üzerine şikâyet alan Artvin Belediyesi, kaynaklardaki durumu kontrol etmek üzere görevlendirdiği kişileri Dere Mahallesi Satemo mevkiindeki su kaynağına kontrole gönderdi. Ormanlık noktada inceleme yapan belediye yetkilileri, su kaynağının başladığı noktada bir adet ekskavatör iş makinesi ve yaklaşık 50 tonluk su tankı olduğunu gördü. Şüpheli durum üzerine belediyeye ait zabıta ekipleri, söz konusu alanda nöbet tutmaya başladı.

Nöbet sırasında kontrol amaçlı bölgeye gelen Cengiz Holding çalışanlarını fark eden zabıta ekipleri olayı yetkililere bildirdi. Devlet Su İşleri, İl Sağlık Müdürlüğü, Artvin Belediyesi adına ortak bir tutanak tutan yetkililere, şirket çalışanlarının cevabı “Yanlışlık olmuş” oldu. Belediye, tutanakla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şirketin ne kadar su aldığı ise henüz bilinmiyor.

"Şirket yasa dışı ilerliyor"

Konu ile ilgili açıklama yapan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, suyun yatağının da bozulduğunu ifade etti. Şirketin tamamen yasa dışı yollarla su almaya çalıştığını vurgulayan Karahan, “Su almak istenen yerin, şehrin içme suyunu besleyen kaynak olduğu ayrıca yapılan bu yasadışı su alma çalışmasıyla şehrin suyunun bulandığı ve sağlık açısından tehlike oluşturduğu, bir adet ekskavatör ve 50 tonluk su tankının alanda olduğu kurumlar tarafından tespit edilerek tutanak altına alındı” diyerek, bundan sonraki yasal sürecin takipçileri olacaklarını, her zaman Artvin halkının haklarını savunacaklarını ve yaşam kaynaklarının yok olmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Karahan ayrıca, “Şirketin bu kanun tanımaz, yasa dışı çalışmalarını teşhir etmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.