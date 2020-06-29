Cengiz Holding'e ait şantiyede 40 işçi Koronavirüs'e yakalandı iddiası

Mardin'de Cengiz Holding'e ait demiryolu şantiyesinde çalışan 40 işçinin Koronavirüs'e yakalandığı iddia edildi. İşçilerin tedirgin olmasına rağmen şantiyede çalışılmaya devam edildiği öğrenildi.

halktv.com.tr’ye konuşan görevden alınan Mazıdağı Belediyesi Eş Başkanı Nalan Özaydın, işçilerle görüştüklerini ifade ederek “İşlerinden olmaktan korkuyorlar. Yüzlerce işçi çalıştırılıyor burada ve insanlar ekmekleriyle tehdit ediliyorlar” ifadelerini kullandı.

Özaydın, şirket müdürleriyle görüştüklerini ve 40 işçinin testinin pozitif çıktığı iddiasını reddettiklerini, yalnızca 3 işçide Covid-19 görüldüğünü ifade ettiklerini aktardı. Ancak bölge halkı ve işçilerin aileleri, 40 işçinin Koronavirüs'e yakalandığı iddialarını doğruluyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, "Cengiz Holding’e bağlı Gübre Fabrikası’nın Diyarbakır-Mazıdağı demiryolu inşaatında çalışan 40 işçi Covid-19’a yakalandı! Şantiye ise hala çalışmaya devam ediyor. Bu nasıl bir para hırsıdır? Bu ne beter bir sorumsuzluktur? Sizin rantınız işçilerin canından daha değerli değil!" dedi.