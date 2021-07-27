Cengiz Holding, Aşağı Kaleköy HES projesini hibrit santrale dönüştürdü

Cengiz Holding Bingöl'de geçen yıl elektrik üretimine başlayan ve 510 megavat kurulu gücü bulunan Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesine 80 megavatlık güneş enerji santralini (GES) de ekledi.

Cengiz Holding ve Özaltın Holding iş birliğiyle tamamen yapılan projede toplam kurulu güç 590 megavata ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, Aşağı Kaleköy HES sahasının Türkiye'nin ilk ve dünyanın ikinci en büyük ikinci hibrit santrali olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yenilenebilir ve çevreci enerji kaynakları, yeni yatırım planları arasında önceliği almaya başladı. Biz de grup olarak önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarına yoğunlaşacağız."