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BBC Türkçe

Cengiz Han'ın resmini çiğneyen Çinliye hapis cezası

Çin'in özerk İç Moğolistan bölgesinde, Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın resmini çiğneyen ve bunu vidoeya çeken bir Çinli, "etnik nefreti körüklemek" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

29 Nisan 2018 20:30

Çin'in özerk İç Moğolistan bölgesinde, Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın resmini çiğneyen ve bunu vidoeya çeken bir Çinli 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, adı açıklanmayan Luo soyadlı 19 yaşındaki kişiyi "etnik nefreti körüklemek"ten suçlu buldu.

Duruşma sırasında özür dileyen bu kişinin çektiği videoyu paylaşım uygulaması Kuaishou'da ve WeChat mesajlaşma uygulamasında arkadaşlarıyla paylaşmasının bölgede halk arasında huzursuzluğa yol açtığı belirtildi.

Görüntülerin, "tepinmek ve hakaret etmek" başlığıyla yayımlandığı bildirildi.

Cengiz Han, Çin'de yaşayan Moğollar arasında saygı duyulan bir kişi.

9 yaşında yetim kalab Cengiz Han, 1206'ta Moğolların lideri olmuş ve 13. yüzyılda Kuzeydoğu Asya'da büyük bir imparatorluk kurmuştu.

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