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Dünya

Cengiz Han’ın portresini çiğneyen adam hapis cezası aldı

Mergim Özdamar / İstanbul, 16 Aralık (DHA) - Çinli bir adam Moğol imparator Cengiz Han’ın portresini çiğneyerek etnik nefreti teşvik etmekten suçlu bulundu ve bir yıl hapse mahkum edildi

16 Aralık 2017 13:39

Mergim Özdamar / İstanbul, 16 Aralık (DHA) - Çinli bir adam Moğol imparator Cengiz Han’ın portresini çiğneyerek etnik nefreti teşvik etmekten suçlu bulundu ve bir yıl hapse mahkum edildi. 
Çin’in İç Moğolistan bölgesindeki mahkeme, soyadı Luo olarak tespit edilen adamın, kendisini Mayıs ayında Cengiz Han’ın portresine basarken filme aldığı konusunda bilgilendirildi. 19 yaşındaki çocuk daha sonra video kliplerini çevrimiçi yayınladı ve halkın huzursuzluğuna neden oldu. 
Haber sitesi The Paper’ın bildirdiğine göre, İç Moğolistan\'da bir şehir olan Ordos\'daki savcılar tarafından toplumsal istikrarı etkilemekle suçlandı.
Cengiz Han, etnik Moğollar arasında saygın bir figür olmaya devam ediyor.
Yerel bir kamu güvenlik bürosunu kaynak göstererek, The Paper, Luo\'nun \"ayağıyla ezdiği ve hakaret ettiği\" portreyi popüler video platformu Kuaishou\'ya yüklediğini ve ayrıca WeChat mesajlaşma uygulamasındaki gruplara ve arkadaşlara yaygın bir şekilde dağıttığını bildirdi.
Hareket, güçlü bir tepkiye ve polis şikayetlerine sebep oldu. Yetkililer videoyu kaldırdı.
Luo davada, kamuoyunun duygularına zarar verdiği için özür diledi.
 

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