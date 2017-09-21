Cengiz Göllü Bursa Cup'ta heyecan başladı

BURSA, (DHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Cengiz Göllü Bursa Cup, bugün oynanan maçlarla başladı.

4\'üncü Uluslararası Cengiz Göllü Cup\'ın açılış maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Bulgaristan temsilcisi VC Maritza Plovdiv ile karşılaştı. Maçın ilk setinde, rakibine sayı şansı vermeden bulduğu sayılarla bir anda 7-0 öne geçen yeşil-beyazlılar, üstünlüğünü sürdürdü ve ilk seti 25-21 ile geçmeyi başardı. İkinci sette de file üzerinden bulduğu sayılarla rakibinin gardını düşüren Büyükşehir Belediyespor, bu seti de 25-13 geçerek setlerde durumu 2-0’a getirdi. Maçın üçüncü setine genç oyuncularla başlayan yeşil beyazlılar, rakibi karşısında zorlansa da tecrübeli teknik adam Angelo Vercesi’nin yaptığı değişikliklerin ardından yeniden oyun hakimiyetini eline almayı bildi ve bu seti de 25-22 önde geçerek maçı da 3-0 kazanmayı bildi.

NİLÜFER RUS RAKİBİNE DİRENEMEDİ

Günün ikinci maçında bir diğer Bursa temsilcisi Nilüfer Belediyespor ile Rusya ekibi Proton Saratov karşı karşıya geldi. İlk sette 25-21’lik skorla setlerde 1-0 geriye düşen Nilüfer Belediyespor ikinci sette rakibinin uzun bloklarını kenarlardan yaptığı hücumlarla bozarak üstünlüğü sağlamayı başardı ve 25-21 ile setlerde durumu 1-1\'e getirdi. Üçüncü setin başlarında Nilüfer Belediyespor, bir ara 7-1 geriye düşmesine karşın çabuk toparlandı ve skoru da 10-10\'a eşitledi. Setin son bölümlerinde Rus temsilcisi boy avantajı sayesinde daha fazla sayı üretince bu seti de 25-21 kazanarak yeniden öne geçti. Dördüncü sette de oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Proton Saratov, bu seti 25-20 ve maçı da 3-1 kazandı.

Turnuvada yarın 15.30\'da Proton Saratov - VC Maritza Plovdiv ve 18.00\'de Seramiksan SK - Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.

FOTOĞRAFLI