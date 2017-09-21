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Spor

Cengiz Göllü Bursa Cup'ta favoriler kazanmaya devam ediyor

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) - Bursa'da devam eden Uluslararası Cengiz Göllü Bursa Cup'ın ikinci gününde Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Proton Saratov, rakiplerini yenerek 2'de 2 yaptı

21 Eylül 2017 23:16

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) - Bursa\'da devam eden Uluslararası Cengiz Göllü Bursa Cup\'ın ikinci gününde Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Proton Saratov, rakiplerini yenerek 2\'de 2 yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Cengiz Göllü Bursa Cup’ın ikinci gününde Seramiksan SK ile karşılaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, turnuvadaki ikinci maçında da set vermeden galibiyetle ayrıldı. Maçın ilk ve ikinci setinde teknik molalara geride giren yeşil-beyazlı ekip, teknik molaların ardından vites artırarak ilk seti 25-19 ikinci seti de 23-21 geçmeyi bildi ve setlerde 2-0 üstünlük yakaladı. 3\'üncü sete ise daha iyi başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibine öne geçme şansı tanımadı ve bu seti de 25- geçerek skoru 3-0 yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyespor böylelikle turnuvada oynadığı ikinci maçını da set vermeden kazanmayı bildi.

PROTON SARATOV\'DAN AYNI TARİFE

Öte yandan günün ilk maçında Rus temsilcisi Proton Saratov ile Bulgaristan ekibi VC Martiza Plovdiv karşı karşıya geldi. Hayli çekişmeli geçen maçta Rus temislcisi Proton Saratov, VC Maritza Plovdiv’i 25-19, 23-25,30-28 ve 25-17’lik setlerle geçerek turnuvada oynadığı ikinci maçını da 3-1’lik skorla kazandı.

22 Eylül Cuma günü oynanacak maçlar;
15.30 Seramiksan Sk - Proton Saratov
18.00 Nilüfer Belediyespor - VC Maritza Plovdiv

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