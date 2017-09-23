Cengiz Göllü Bursa Cup'ta 3'üncü gün maçları oynandı

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Cengiz Göllü Bursa Cup’ın üçüncü günü geride kaldı.

Günün ilk maçında ise TVF Sultanlar Ligi ekiplerinden Seramiksan ile Rus temsilcisi Proton Saratov karşılaştı. Mücadeleye oldukça etkili başlayan Seramiksan, file üzerindeki hakimiyeti ele geçirirken ilk seti 25-14, ikinci seti ise 25-22\'lik skorla önde tamamladı. Çekişmeli geçen 3\'üncü seti ise 25-22\'lik skorla kazanan Proton Saratov, maçta kaldı. 4\'üncü seti de 25-19\'luk skorla kazanan Rus temsilcisi maçı final setine götürürken, burada da 15-13\'lük skorla gülen taraf oldu. Maçı 3-2 kazanan Proton Saratov, 3\'te 3 yaparken; Seramiksan ise ikinci maçında ikinci mağlubiyetini aldı.

NİLÜFER İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Günün ikinci maçında ise TVF Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor, Bulgaristan temsilcisi VC Maritza Plovdiv ile kozlarını paylaştı. İlk teknik moladan itibaren aradaki sayı farkını açan Nilüfer Belediyespor, ilk seti 25-20 kazandı. İkinci sette ise rakibinin direnciyle karşılaşan Bursa temsilcisi, tie-break sayılarında 27-25 ile gülen taraf olurken setlerde de durumu 2-0 yaptı. Bulgaristan temsilcisi, çekişmeli geçen üçüncü seti ise 25-23 kazanarak maçta kaldı. Ancak 4\'üncü seti 25-20 önde bitiren Nilüfer Belediyespor, maçı da 3-1 kazanarak turnuvada ikinci maçındaki ilk galibiyetini aldı

Turnuvada 23 Eylül Cumartesi günü (Yarın) saat 15.30\'da Nilüfer Belediyespor - Seramiksan SK ve saat 18.00\'da ise Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü - Proton Saratov maçları oynanacak.

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