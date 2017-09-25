'Cengiz Göllü Bursa Cup' heyecanı sona erdi

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4\'ncüsü düzenlenen Uluslararası Cengiz Göllü Bursa Cup’ta şampiyon Rus temsilcisi Proton Saratov oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türk voleybolunun duayen isimlerinden merhum Cengiz Göllü adına düzenlenen Uluslararası Cengiz Göllü Bursa Cup\'a Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Nilüfer Belediyespor, Seramiksan SK, VC Maritza Plovdiv ve Proton Saratov’un katıldı. Rus temsilcisi Proton Saratov oynadığı 4 maçın tamamından galip ayrılarak 11 puanla turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuvanın 5\'nci gün maçlarının ardından Nilüfer Belediyespor’u (26-24,21-25,18-25,15-7) 3-2 mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 8 puanla turnuvanın ikincisi olurken, Nilüfer Belediyespor 7 puanla üçüncü oldu.

Günün bir diğer maçında VC Maritza Plovdiv’i tie-break setinin ardından (21-25,22-25,25-20,25-20,15-13) 3-2 mağlup etmeyi başaran Seramiksan SK 3 puanla dördüncü, Bulgaristan temsilcisi VC Maritza Plovdiv’de 1 puanla turnuvanın beşincisi oldu.

EN DEĞERLİ OYUNCU RUSYA\'DAN

Oynanan karşılaşmaların ardından en iyi Libero Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün genç sporcusu Aylin Sarıoğlu seçilirken, en iyi pasör Seramiksan SK’den Sıla Çalışkan, en iyi orta oyuncu Proton Saratov’dan Katherina Orlova, en iyi smaçör Nilüfer Belediyespor’dan Seda Menekşe ve turnuvanın en değerli oyuncusu şampiyon Proton Saratov’dan Baviking Anagstasia oldu.

FOTOĞRAFLI