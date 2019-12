Cengiz Çiftçi’den Hanif Han’a davet

Tempo24 Sivil Toplum Yazarı Cengiz Çiftçi, Beyoğlu Hanif Han’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına destek istedi.



İşte Cengiz Çiftçi’nin “Hanif Han” başlıklı yazısının tamamı…



Hanif Han



1999 yılında Marmara depremi için yapılan yardım çalışmaları koordinasyon toplantısı için ilk defa gittiğimde farklı bir mekanda olmanın ayrıcalığını hissetmiştim. Daha sonraki yıllarda sürekli bir ilişkim oldu Hanif Han ile. Sivil toplum kuruluşlarında çalışan ve bu alanda mesai harcayan kişiler son zamanlarda farklılaşmakla birlikte genelde gönüllü ya da profesyonel bir çalışma ile bu alana girerler. İlk öğrenilen bilgiler, yaklaşımlar ve yöntemler bu anlamı ile kişinin daha sonraki dönemlerde yapacağı çalışmalarına temel teşkil eder. Alaylı bir geleneğe dayanmak sivil toplumu sadece profesyonel bir iş ve alan olarak görmeyi engelleyen en önemli unsur.



Sivil toplum nasıl olmalı dendiğinde yaklaşımlar ve örgütlenme özelliklerine baktığımda Hanif Han geleneğinin farklılığını koruduğunu söyleyebilirim. Hanif Han son yıllarda sessiz ama ciddi bir geleneği oluşturmaya başladı. Kökeni daha önceleri demokratik kitle örgütleri geleneğine dayanan, farklılıklara imkan tanıyan, gerektiğinde yanlış uygulamaları eleştiren ve eleştirdikçe de doğru yapılması için dayanışma örnekleri gösteren bir geleneği temsil ediyor. Bir okul gibi farklı alanlarda çalışanları bir araya getiren gelenek farklılıkların gelişmesi ve farklı alanlarda çalışanların bir araya gelmesi için esnek bir örgütlenme modeli benimseyerek sivil işbirliklerinin nasıl gerçekleştirileceğine en güzel örnekleri verir. Kamu kuruluşları, gönüllüler, özel sektör ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliklerinde ilkesel bir yaklaşımı benimserken kamu çıkarını ve modern bir toplumsal tahayyülü temel alır.



İlk zamanlarda Sivil Koordinasyon Merkezi olarak çalışırken daha sonraları farklı alanlarda çalışan sivil yapılanmalar gündeme geldi; Afete Karşı Sivil Koordinasyon Derneği-ASK ve daha sonra Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği-SKYGD farklı ihtiyaçları karşılamak üzere kuruldular. ASK afetlerle ve sonuçları ile ilgili olarak sivil bir yapılanmanın deneyimlerin aktarırken SKYGD zor ortamlarda insanların sosyal ve kültürel yaşamlarını canlı tutmak için kuruldu. SKYGD deprem sonrası dönemde İzmit’te Yüzyüze Derneği’nin, Diyarbakır’da ise Çocuklar Aynı Çatı Altında-ÇAÇA derneğinin kuruluşuna katkı sunarak risk altında yaşayan çocular ile ilgili çalışmaların gelişimine destek oldu.



Ulaşılabilir Yaşam Derneği-UYD bir süre konuk oldu Hanif Han’a. Engelliler ve yerel kalkınma alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Kadınlarla Dayanışma Vakfı- KADAV İzmit’teki uluslararası düzeyde örnek gösterilen kadın merkezini burada tasarladı. Bütün sivil yapılanmalardaki öncelikli yaklaşımlar kamu yararının gündeme getirilmesi ve alanındaki en iyi uygulamaları tasarlayıp gerçekleştirmesiydi.



Gazeteci Erol Dernek Sokak Hanif Han No 11-5 Beyoğlu adresinde bugün Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği-CISST, Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi-RUSİHAK, Afete Karşı Sivil Koordinasyon-ASK, Toplumsal Olayları Araştırma ve Yüzleşme Derneği, faaliyet göstermekteler. Her bir dernek benzeri çalışmalar yapan gönüllüler, guruplar ve inisiyatiflere ev sahipliği yapmakta. Anadolu’nun her yerinde toplum temelli çalışmalarla öz örgütlenmelere destek olurlarken gerçek anlamda ihtiyaçların karşılanması için çalışmalar sürdürülmekte. Hanif Han sivil dayanışmanın güzel örneklerini göstermeye devam ediyor. Gelişen ihtiyaçlara göre yeni yapılanmalar oluşurken değişmeyen özellik ise insan haklarına, demokrasiye saygılı, farklılıkları koruyan, sorunun tarafları ile birlikte çalışabilen, diyalog kanalları açık, esnek örgütlenen ve sürdürülebilir bir çalışma ahlakı ile iş yapılıyor.



Sivil toplum alanında faaliyet göstermek isteyenler, ya da sivil toplum ne iş yapar diye merak edenler, boş vaktini sosyal sorumluluk projelerinde değerlendirmek isteyenler, farklılığını koruyarak sivil alana katkı yapabileceğini ve deneyimlerini aktarmak isteyenler sizi Hanif Han’a davet ediyoruz.