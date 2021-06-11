Cengiz Aytmatov'un eserleri tek çatı altında: "Hiç bilinmeyen, henüz dilimize aktarılmamış başka eserleri, hatta çocuk kitapları bile var"

Cengiz Aytmatov'un eserleri hakkında bilgi veren Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, "Bu kadar iyi bildiğimiz bir yazarın aslında hiç bilmediğimiz yönlerini olduğunu gördük. Aytmatov'un hiç bilinmeyen, henüz dilimize aktarılmamış başka eserleri, hatta çocuk kitapları bile var. Biz bu eserleri de tek çatı altında toplayıp yayınlamak istiyoruz" diye konuştu.

Yazar Cengiz Aytmatov'un tüm eserleri Ketebe Yayınları etiketiyle raflardaki yerini almıştı. Ketebe Yayınları Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, Aytmatov imzalı, kitaplaşmamış çok fazla metin olduğunu belirterek bu eserleri bir araya getirip Mehmet Özgül ve bu nitelikte başka çevirmenlerin çevirileriyle yayınlamak istediklerini söyledi.

Çalışkan, yayınevi olarak külliyat yayınlamaya önem verdiklerini ifade ederek, "Külliyat dediğimizde anladığımız şey, bir yazarın ve düşünce adamının tüm eserleriyle, tüm serüvenini okura sunmaktır. Mümkünse yazdığı bütün metinleri özgün dilinden Türkçeye kazandırmaktır. Bunu Cengiz Aytmatov için de yapıyoruz. Aytmatov, Türk okuyucuların yıllardır sevdiği, okuduğu ve benimsediği bir yazardır. Özellikle insanların ilk okuma tecrübelerinde karşılaşıp bir daha hayatta bırakamadıkları, unutamadıkları yazardır" dedi.

Aytmatov gibi çok sevilen ve bilinen bir yazarın dahi Türkçede bütün eserlerinin olmamasına karşın, yayın dünyasına ve okura hizmet sunmak istediklerini ifade eden Çalışkan, "Okurlarımız Cengiz Aytmatov'un bütün yazarlık serüvenini görebilecekler. Bütün denemelerini, öyküleri, romanları, eleştirel metinleri ve çocuk kitapları dahil tüm eserlerine ulaşılabilecek" dedi.