Cengiz attı, Roma kazandı

İSTANBUL,(DHA)

İtalya Serie A\'nın 6\'ncı haftasında Roma, Cengiz Ünder\'in 1 gol 1 asist ile oynadığı maçta Frosinone\'yi 4-0 mağlup etti.

Roma Olimpiyat Stadı\'nda oynanan maçta gol perdesini Cengiz Ünder açtı. Milli futbolcu 2\'nci dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken, 28\'inci dakikada Pastore ile 35\'inci dakikada El Shaarawy durumu 3-0\'a getirdi. 87\'nci dakikada Kolarov attığı golle maçın skorunu belirledi.

Cengiz Ünder, ayrıca El Shaarawy\'nin attığı 3\'üncü golde de asisti yapan isim oldu. Milli futbolcu 1 gol 1 asist yaptığı maça 11\'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

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