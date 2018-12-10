Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davasında karar (1)

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) 15 Temmuz darbe girişiminde kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz\'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi\'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 114 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 26 sanığı \"Anayasayı ihlal\" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 8 sanığı da aynı suçtan müebbet hapis cezasına çarptırdı. 57 sanık er ile 7 askeri öğrenci olmak üzere toplam 64 sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

SON SÖZLERİNİ SÖYLEDİLER

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan binada görülen karar duruşmasına 48 tutuklu sanık hazır bulundu. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, adalete güvendiklerini, adaletin tecelli edeceğine inandıklarını belirterek, tahliyelerini ve beraatlarını talep etti.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti, 26 sanığı \"Anayasayı ihlal\" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, 8 sanığı da aynı suçtan \'İyi hal\' indirimi de uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptırdı. 14\'ü polis olan toplam 16 sanık hakkında \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım\" suçundan 12 yıl 6\'şar ay hapis cezası verildi. 57\'si sanık er ile 7 askeri öğrenci olmak üzere toplam 64 sanık hakkında ise suç tarihinde iradelerinin komutanları tarafından fesata uğratıldığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.