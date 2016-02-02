Cenevre’nin ilk meyvesi



Cenevre'de süren Suriye görüşmeleri ilk meyvesini verdi. BM, Şam yönetiminin Madaya gibi insanların açlık çektiği abluka altındaki kentlere yardım malzemeleri gönderilmesine izin vereceğini açıkladı.

Cenevre'de resmi olarak pazartesi günü başlayan Suriye barış görüşmelerinden ilk somut sonuç çıktı. Şam hükümeti, abluka altındaki kent ve kasabalara yardım konvoylarının girişine izin verdi.

Suriye'deki rejim karşıtı İslamcı grup temsilcilerinden oluşan Müzakere Yüksek Komitesi (MYK), konuyu BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile Cenevre'de yaptığı görüşmede dün gündeme getirmişti.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (Ocha) sözcüsü Jens Laerke, Suriye hükümetinin yardım konvoylarının kentlere girişine izin verdiğini, bu iznin isyancıların elindeki El Fua ve Kefraya için de geçerli olduğunu açıkladı. Sonbahardan bu yana hükümet birliklerinin ablukası altındaki Madaya'da yardım malzemelerinin ulaşamaması sonucu Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü verilerine göre 46 kişi açlıktan öldü.

Cenevre'de tarafların ilk etapta doğrudan görüşmeler yerine ayrı salonlarda toplanması ve BM yetkilileri aracılığıyla iletişim halinde bulunması hedefleniyor.

“Ateşkes en önemli sinyal olur“

Suriyeli muhalifleri temsil eden Merkez Yüksek Komitesi, ablukaların kaldırılmasının yanısıra hava saldırılarının sona erdirilmesi ve tutukluların salıverilmesini talep ediyor. MYK sözcüsü, de Mistura ile görüşmenin ardından yaptığı açıklamada insani talepler açısından ‘çok olumlu‘ sinyaller aldıklarını söyledi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da Suriye halkının, gelişmeleri yerinde görmeyi hak ettiğini belirterek uluslararası toplumu kapsamlı bir ateşkese destek vermeye çağırdı. De Mistura, “Bu Suriye halkı için en güçlü sinyal olur“ dedi.

Staffan de Mistura Cenevre'de bugün de sabah hükümet, öğleden sonra da muhalefet heyetiyle görüşecek.

Diğer yandan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Suriye görüşmelerinden hızlı sonuç beklemediğini belirterek, başlangıçta en azından ateşkes kararları alınabilirse bunun önemli bir kazanım olacağını söyledi.

Suriye‘nin geleceğinde Devlet Başkanı Beşar Esad'ın artık oynayabileceği bir rol bulunmadığını belirten Steinmeier, “Sonuçta önemli olan, Suriye'deki insanlara yaşam perspektifi verebilmektir“ diye konuştu.