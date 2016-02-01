Cenevre’de tansiyon yüksek



Cenevre görüşmeleri, tarafların karşılıklı suçlamalarının gölgesinde bugün resmen başlıyor. Devlet Başkanı Beşar Esad'ı temsil eden heyet cuma, muhalifleri temsil eden Suriye Ulusal Konseyi'ne bağlı Müzakere Yüksek Komitesi (HNC) ise cumartesi akşamı Cenevre'ye varmıştı. Taraflar pazar günü yaptıkları açıklamalarda karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Suriye'nin BM nezdindeki Büyükelçisi ve Cenevre'deki rejim heyetinin başkanı Beşar el Caferi, HNC'nin görüşmelere gecikmeli gelmesini ‘ciddiyet eksikliğinin işareti' olarak nitelendirdi. HNC heyetinin inandırıcılığının bulunmadığını belirten el Caferi, heyetin tam listesinin bulunmadığını, Suriye hükümetinin ‘teröristlerle' müzakere etmeyeceğini söyledi. Suriye yönetimi, rejime karşı savaşan tüm grupları ‘terörist' olarak nitelendiriyor.

Bu gruplar arasında HNC çatısı altında bulunan İslamcı Ceyş-ül İslam da bulunuyor. Hem Esad hükümeti hem de IŞİD'e karşı savaşan Ceyş-ül İslam'ın Suudi Arabistan'dan yoğun destek aldığı biliniyor.

HNC'den gitme tehdidi

HNC koordinatörü Riyad Hicab, internetten yayınladığı bildiride, Suriye hükümetinin işlediği ‘suçları' sürdürmesi durumunda Cenevre'de bulunmalarının gerekçesinin kalmayacağını belirtti.

HNC, hava saldırılarına son verilmesi, ablukanın kaldırılması, sivil bölgelere saldırıların durdurulması gibi iyi niyet adımları atılmadığı takdirde Cenevre'deki görüşmelere katılmayacağını duyurmuştu.

Mistura'dan mekik diplomasisi

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, HNC heyetiyle bir otelde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iyimserlik ve kararlılık mesajı vererek, “Bu, kaçırılmaması gereken tarihi bir fırsat” diye konuştu. Cuma günü hükümet temsilcileriyle görüşen de Mistura'nın bugün TSİ 12:00'de rejim heyetiyle, TSİ 18:00'de de ilk kez resmi olarak HNC heyetiyle bir araya gelmesi öngörülüyor.

Çatışma taraflarının Cenevre'de birlikte masada oturmasından ziyade ayrı salonlarda toplanmaları ve BM aracılarının arada mekik dokuması öngörülüyor. Suriye'de iç savaşın başlangıcından bu yana 260 bin kişinin öldüğü göz önüne alındığında tarafların aynı çatı altında toplanması bile bir başarı olarak görülüyor.