Cenevre'de iki Suriyeli gözaltına alındı



İsviçre televizyonu SRF'nin verdiği bilgilere göre polis dün gece Fransa sınırına doğru gitmekte olan bir aracı durdurdu. Patlayıcı bulunulan araçtaki iki Suriye vatandaşı gözaltına alındı.

İsviçre polisi IŞİD ile bağlantılı oldukları düşünülen 4 kişiyi bulmak için çarşamba günü harekete geçmişti. Soruşturma makamları dün gece gözaltına alınan şahısların bu soruşturma kapsamında olup olmadığı konusunda bir açıklama yapmadı.

Cenevre'deki Birleşmiş Milletler binası çarşamba günü terör tehdidi nedeniyle boşaltılmış ve aranmıştı. İsviçre Savcılığı konuyla ilgili açıklamasında "bir terör olayının önlenmesi için" soruşturma sürecinin başladığını duyurmuştu. Kentte ertesi gün terör alarm seviyesi "somut tehlike" olduğu gerekçesiyle 3'üncü kademeden 5'inci kademeye çıkarılmıştı.

Cenevre ve çevresindeki havalimanı, uluslararası organizasyonlara ait "potansiyel tehlike oluşturabilecek" binalarda, tren istasyonları ve sinagoglarda polis sayısı ve kontroller artırıldı.

La Tribune de Genève gazetesi bahsedilen tehlikeyle ilgili bilgilerin ABD kaynaklı olduğunu yazdı. Haberde Cenevre'nin yanı sıra ABD'nin Chicago ve Kanada'nın Toronto kentlerinin de tehdit altında olduğu belirtildi.