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Dünya
Deutsche Welle

Cenevre'de iki kişi tutuklandı

İsviçre’nin Cenevre kentinde gözaltına alınan iki Suriye vatandaşı, patlayıcı madde ve zehirli gaz üretme, saklama ve taşıma suçlarından tutuklandı.

12 Aralık 2015 19:23


İsviçre Federal Başsavcılığı, cuma gecesi gözaltına alınan iki Suriye vatandaşının tutuklandığını açıkladı. Şahıslar hakkında patlayıcı madde ve zehirli gaz üretme, saklama ve taşıma suçlaması ile soruşturma başlatıldı. Savcılık açıklamasında iki Suriyelinin ayrıca "El Kaide ve IŞİD gibi militan grupları yasaklayan İsviçre yasalarını çiğnemekle" suçlandığı belirtildi.

İsviçre televizyonu SRF'nin haberine göre şahıslar dün Fransa sınırına doğru gitmekte olan bir araç içinde durdurulmuştu. Haberde araçta patlayıcı madde bulunduğu belirtilmişti.

İsviçre'de polis IŞİD ile bağlantılı oldukları düşünülen 4 kişiyi bulmak için çarşamba günü harekete geçmişti. Soruşturma makamları dün gece gözaltına alınan şahısların bu soruşturma kapsamında olup olmadığı konusunda bir açıklama yapmadı.

Cenevre'deki Birleşmiş Milletler binası çarşamba günü terör tehdidi nedeniyle boşaltılmış ve aranmıştı. İsviçre Savcılığı konuyla ilgili açıklamasında "bir terör olayının önlenmesi için" soruşturma sürecinin başladığını duyurmuştu. Kentte ertesi gün terör alarm seviyesi "somut tehlike" olduğu gerekçesiyle 3'üncü kademeden 5'inci kademeye çıkarılmıştı.

Cenevre ve çevresindeki havalimanı, uluslararası organizasyonlara ait "potansiyel tehlike oluşturabilecek" binalarda, tren istasyonları ve sinagoglarda polis sayısı ve kontroller artırıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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