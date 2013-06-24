Cenevre Konferansı’nın hazırlıkları sürüyor

Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi El-Ahdar el-İbrahimi, Cenevre'de yapılması planlanan Uluslararası Suriye Konferansı'nın hazırlık çalışmaları için Amerikalı ve Rus yetkililerle yarın bir araya gelecek.

El-İbrahimi ile Rus ve Amerikalı yetkililerin, BM'nin Cenevre Ofisi'ndeki toplantıda, konferansın tarihi, çerçevesi ve konferansa katılacak ülkeler hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor,

Daha önce 5 Haziran'da yine Cenevre'de muhataplarıyla bir araya gelen el-İbrahimi, haziranda yapılması planlanan konferansın temmuzda gerçekleştirilmesini umut ettiklerini bildirmişti.

Uluslararası konferans düzenleme kararı, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında 7 Mayıs'ta yapılan görüşmelerden sonra alınmıştı.

Yarınki görüşmeye, ilk toplantıya katılan Rusya Devlet Başkanı’nın Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Gennady Gatilov ve ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Wendy R. Sherman'ın katılması bekleniyor.

Diplomatik açıdan umutların azaldığı dönemde yapılacak

Geçen hafta Londra'da yapılan ve Suriye krizinin damgasını vurduğu G8 Zirvesi'nde dünyanın önde gelen ülkelerinin liderleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Esed'in gitmesi konusunda ikna edememişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptığı açıklamada, "ABD, Cenevre-2'ye destek olmakla muhaliflere destek vermek arasında seçim yapmalı" demişti.

Katar'ın başkenti Doha'da cumartesi günü düzenlenen, ABD ve Türkiye dahil 11 ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı "Suriye'nin Dostları Çekirdek Grubu" toplantısında ise muhaliflere silah yardımı yapılması konusunda fikir birliğine varılmıştı.