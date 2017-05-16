Cenevre görüşmelerinde umut yok

Birleşmiş Milletler (BM) destekli Suriye görüşmelerinin altıncı turu İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Rejim ve muhaliflerin temsilcilerinin yer aldığı heyetler arasındaki dolaylı görüşmeler, BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura aracılığında gerçekleşiyor.

Önce rejim heyetinin başındaki Beşar el Caferi ile kısa bir görüşme yapan de Mistura'nın, daha sonra da muhaliflerin çatı örgütü Yüksek Müzakere Komitesi'nin temsilcileri Nasr el Hariri ve Muhammed Sabra ile bir araya geleceği açıklandı.

Yönetim, yeni anayasa, seçimler ve "terörle" mücadele olmak üzere dört ana başlığın ele alındığı Cenevre görüşmelerinin önceki beş turundan da somut bir sonuç çıkmamıştı.

En büyük ihtilaf konusu Esad

Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların başında, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın akıbeti geliyor.

Yüksek Müzakere Komitesi, Esad'ın herhangi bir siyasi geçiş formülünde yer almaması konusunda ısrarcı olurken; rejim bu konuyu kırmızı çizgi olarak kabul ediyor.

Esad, geçen hafta Belarus televizyonu ONT'ye verdiği röportajda, Astana'daki müzakereleri överken, Cenevre görüşmeleri hakkında ağır ifadeler kullanmıştı. Cenevre'de BM aracılığında gerçekleştirilen barış görüşmelerinin sonuç vermeyeceğine dair görüşünü yineleyen Esad, bu müzakerelerin "medyatik bir özellik" taşıdığını savunmuştu.

Şam'dan ABD'nin suçlamasına yanıt

Cenevre'deki görüşmeler, ABD'nin dün Şam rejimine yönelttiği krematoryum suçlamalarının gölgesinde gerçekleşiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Şam yakınlarındaki bir cezaevinde krematoryum inşa etmekle suçladığı rejimin burada binlerce insanı yaktığını öne sürmüştü.

ABD'nin bu iddiasına Şam rejiminden yalanlama geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, söz konusu suçlamaları "yeni bir Hollywood senaryosu" olarak tanımladı ve ABD'nin kendi "saldırganlığını" meşru göstermeye çalıştığını iddia etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Suriye rejimine yönelik suçlamaların incelenmesi talep edildi. Açıklamada uluslararası gözlemcilerin söz konusu cezaevine girmesine izin verilmesi çağrısında bulunulurken, söz konusu ekipte Kızılhaç'tan temsilcilerin de yer alması istendi.