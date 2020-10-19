Cenevre'de Libya'daki tarafların 5+5 askeri komite görüşmeleri başladı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="col-12 order-5 order-sm-2">\n<p class="subtitle">Birleşmiş Milletler (BM), Libya'daki tarafların 5+5 askeri komite görüşmelerinin Cenevre'de başladığını duyurdu.</p>\n</div>\n<div class="col-12 order-4 order-sm-3">\n<div class="share-icon-wrapper">\n<p class="share-icon google-subscribe">Twitter üzerinden yapılan açıklamada çatışmadaki tarafları temsil eden delegasyonların bugün yüz yüze bir araya geleceği belirtildi.</p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>