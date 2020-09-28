Cenevre'de 'dünyanın en yüksek asgari ücret teklifi' kabul edildi

İsviçre'nin Cenevre kantonunda halk pazar günü dünyanın en yüksek asgari ücreti teklifi için sandık başına gitti. Pazar günü yapılan referandumda, seçmenlerin yüzde 57,8'i Cenevre'de saatlik asgari ücretin 23 İsviçre frangına (190 Türk lirası) yükselmesini kabul etti.

Referandumda kabul edilen yeni yasaya göre, haftalık 40 saat çalışma süresi baz alındığında aylık asgari ücret 4 bin 100 İsviçre frangı (33 bin 880 TL) olacak.

Euronews'in aktardığına göre; dünyanın en pahalı ülkelerinden biri olan İsviçre'nin Cenevre kantonunda 2 odalı bir dairenin ortalama fiyatı 3 bin frang, bir fincan kahve ortalama 4 frang civarında.

Cenevre daha önce 2 kez asgari ücret için referanduma gitmişti. Asgari ücret teklifi, 2011'deki referandumda yüzde 54 ret oyuyla, 2014'deki referandumda ise yüzde 66 ret oyuyla geri çevrilmişti.

İsviçre genelinde geçerli olan bir asgari ücret uygulaması bulunmasa da 26 kantonun sadece üçünde uygulama yürürlükte. Ülkede aylık ortalama ücret ise bugün yaklaşık 6 bin 500 İsviçre frangı, yani yaklaşık 53 bin 793 TL.