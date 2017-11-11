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Cenevizliler'den kalma kale kalıntılarının arasında insan kemikleri bulundu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)-EDİRNE'nin Keşan İlçesi'ne bağlı Yayla Köyü sahilinde Cenevizliler'den kalma kale kalıntılarının içerisinde insan kemikleri bulundu

11 Kasım 2017 17:17

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)-EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'ne bağlı Yayla Köyü sahilinde Cenevizliler\'den kalma kale kalıntılarının içerisinde insan kemikleri bulundu.
Saros Körfezi kıyısında Cenevizliler döneminde liman olarak kullanılan Keşan\'a bağlı Yayla Köyü sahilindeki kale kalıntılarının bulunduğu alandan geçenler yağmur yağışının ardından toprak üzerine çıkmış insan kemikleri olduğunu gördü. Çevrede bulunanlar durumu Edirne Müze Müdürlüğü\'ne bildirdi. Kemiklerin Cenevizliler döneminde bölgede yaşayan insanlara ait olduğu tahmin edilirken, müze müdürlüğü yetkililerinin inceleme yapmak üzere bölgeye gideceği kaydedildi.

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