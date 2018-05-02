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Cenderis'teki hastanede 2009 kişiye sağlık hizmeti verildi

GAZİANTEP, (DHA) - ZEYTİN Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Afrin'in Cenderis beldesinde TSK tarafından kurulan Acil Yardım Hastanesi'nde şu ana kadar 2009 hastaya sağlık hizmeti verildi

02 Mayıs 2018 22:47

GAZİANTEP, (DHA) - ZEYTİN Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Afrin\'in Cenderis beldesinde TSK tarafından kurulan Acil Yardım Hastanesi\'nde şu ana kadar 2009 hastaya sağlık hizmeti verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak günü Suriye\'nin Afrin kentinin terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı. 18 Mart günü ilçe merkezinde kontrolün sağlandığı Afrin ile kırsalındaki belde ve köylerde TSK birlikleri güvenliği sağlamaya, geri dönüşlere katkı sağlamaya ve sivillerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
TSK birlikleri, teröristlerden temizlediği Afrin\'in Cenderis beldesinde de siviller için 21 Nisan günü Acil Yardım Hastanesi kurdu. Her türlü sağlık hizmetinin sunulduğu hastaneye kurulduğu günden bu yana 634\'ü çocuk 2009 hasta başvurdu. Doktorların tedavisini yaptığı hastalara ilaçları verilirken, durumu ağır olanlar ise ilk müdahale sonrası ileri tedavi için Türkiye\'deki hastanelere gönderildi.

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