Cenazeye giden LPG'li araç patladı: 4 ölü 1 yaralı

T24 - Niğde'de meydana gelen trafik kazasında kamyona arkadan çarpan LPG'li otomobildeki 4 kişi yanarak öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.



Niğde’nin Çamardı İlçesi'nde kendisi asan kardeşinin cenazesine gitmek üzere, Ankara'dan yakınları Zekeriye Eroğlu yönetimindeki otomobille yola çıkan ailenin içinde bulunduğu LPG'li otomobil kamyona arkadan çarparak alev aldı. Kazada sürücü Eroğlu ile aynı aileden 3 kişi yanarak can verdi, 1 kişi ise kamyon şoförü tarafından ağır yaralı olarak araçtan çıkarıldı.

Kaza saat 01.30 sıralarında Niğde- Nevşehir karayolu Gülcek Beldesi yakınlarında meydana geldi. Zekeriya Eroğlu (42) yönetimindeki 06 AUF 78 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Selahattin Kunduz (38) yönetimindeki 41 F 4119 plakalı kamyona iddiaya göre hız ve dikkatsizlik nedeniyle arkadan çarptı. Kaza sırasında LPG tüpünün patlaması sonucu otomobil bir anda alev aldı. Sürücü Zekeriya Eroğlu ile otomobilde bulunan İbrahim Bengisu (28), eşi Gülizar Bengisu (24) ve çiftin 2 yaşındaki oğlu Ali Toprak Bengisu yanarak yaşamını yitirdi. İbrahim Bengisu’nun kardeşi İlhan Bengisu (26) ise kamyon sürücüsü Kunduz’un müdahalesi ile yanan otomobilden son anda ağır yaralı olarak çıkartıldı. İlhan Bengisu, götürüldüğü Niğde Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.



Otomobil, cesetlerle hastaneye götürüldü

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yanan cesetleri otomobilden çıkarmak için uzun süre uğraş vermesine rağmen başarılı olamadı. Otomobil, çekiciyle Niğde Devlet Hastanesi önüne getirildi. Cesetler burada otomobilden çıkarılarak morga götürüldü. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Kazada eşi ve oğlu ile birlikte yaşamını yitiren İbrahim Bengisu’nun, Çamardı İlçesi’ne bağlı Üskül Köyü’nde oturan ve kendini ağaca asarak yaşamına son veren kardeşlerinin cenazesi için Ankara’dan yola çıktıkları belirtildi.