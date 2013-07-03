Cenazeye gelenlere bıçakla saldırdı: 3 ölü

Gaziantep'te 19 yaşındaki genç, kız kardeşinin cenazesine gelenlere bıçakla saldırdı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.
19 yaşındaki E.Y., trafik kazasında hayatını kaybeden kız kardeşinin cenazesine gelenlere bıçakla saldırdı.
Yeşilkent Mezarlığı’ndaki defin sırasında E.Y., cenazeye otobüsle gelenlere rastgele bıçakla saldırdı.
Saldırıda çok sayıda kişiyi yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ü yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, mezarlık ve yaralıların kaldırıldığı hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.