T24 - BDP Eş Başkanı Demirtaş Başbakan Erdoğan’a, “Cenazesini unutan halk onursuz bir halktır. Bunu bizden asla göremeyeceksiniz” dedi. Demirtaş, konuşmasına Van’daki depremde hayatını kaybeden iki basın emekçisini ve ölüm yıldönümü vesilesiyle Ahmet Kaya'yı anarak başladı.



İki gazetecinin, yıpranma hakları elinden alınmış, geçinmelerine bile yetmeyecek kadar maaşla haberlerini merkeze göndermek için çabaladıklarını belirten Demirtaş, Van'da hasar tespit çalışmalarının yapılmadığını, gözlem raporlarıyla yetinildiğini iddia etti. Demirtaş, gönüllü hasar tespiti yapacak teknik elemanların isimlerin Valiliğe bildirdiklerini ancak Valiliğin bunları çalıştırmayı reddettiğini savundu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Van'da ''Burada olup bitenden niye haberim yok'' diye bürokratları ''fırçaladığı'' haberlerinin çıktığını ve bunun tekzip edilmediğini ifade eden Demirtaş, ''Biz bir aydır neyi anlatıyoruz? İlla Valinin, bürokratın mı söyleyecek? Muhalefet niye var? Niye bizi dinlemediniz?” dedi.





'Hükümete güvenmeyeceksin'



Selahattin Demirtaş, bütün çağrılarına rağmen BDP'li belediyelerle ortak çalışılmadığını ve düşmanca davranıldığını belirterek, "Tek tek belediyelerimiz ne yapmış onları anlatmayacağım. Kim ne yapmışsa eksik yapmış. Demek ki, hükümete güvenmeyeceksin hazırlığını ona göre yapacaksın. Ortaya çıkan budur" dedi.



Başbakan'ın ''Ne olduğunu bilmeden Afet bölgesi ilan edilmesini istiyormuşuz. Afet bölgesi ilan edilirse kimse tek çivi bile çakamazmış'' dediğini aktaran Demirtaş, ''Cümlenin tamamını söyle. Çivi çakamaz doğru, çünkü bütün o çivileri hükümet çakmak zorundadır. Bunu niye söylemiyorsun? Bunların bazıları yalan söyleyecek kadar zeki doğru söyleyecek kadar dürüst değil. Öyle arafta bir yerde kalmışlar'' dedi.





'Çocuklar zatüreden ölmesin'



Demirtaş, vatandaşların katkılarını ve dayanışmaları esirgememelerini istedi ve buna her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu söyledi.



Van halkının göç etmeyi aklından çıkarması gerektiğini dile getiren Demirtaş, ''Herkes evini açıp Van halkını misafir etmelidir. Kimin nerede ne gücü varsa, boş evini, yazlığını, oturduğu evi, kim ne katkı sunabiliyorsa Van halkı ile kış koşullarını atlatmak üzere dayanışma göstermelidir. Çocuklar zatürreeden donarak ölmeden bu katkıyı vermeliyiz'' diye konuştu.



Demirtaş, ''Toplum olarak yaraları sarmasını biliriz. Edirne'nin yarası da acısı da Van yarası gibidir, Van'ın yarası İzmir yarası gibidir, Trabzon'un yarası Hakkâri’nin yarası gibidir. Türkiye böyle bir toplumdur. Biz bu duyguya güveniyoruz, inanıyoruz, hükümetin politikası değil. Hükümetlere kalsa elli defa bölünmüştük, elli defa birbirimi boğazlamıştık'' dedi.





'Bedelli yaşı 25 olsun'



Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin vicdani ret ile ilgili düzenlemenin yapılması için Türkiye'ye aralık ayına kadar zaman verdiğini belirten Demirtaş, ''Hükümet vicdani ret düzenlemesini yapmak zorunda. Fakat uyanıklığa bakın ki vicdani ret kanunundan önce bedelli askerlik kanunu çıkarmaya çalışıyorlar. Arada ne kadar toplarsak... Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir tüccar, müteahhit mantığıdır. Memleket şirket kendileri CEO, nereden ne kadar kazanırız bunun hesabı içerisindeler. Bütün meselelere böyle bakıyorlar. İnşaat ya Resulallah, sloganları bu olmuş'' dedi.



Bedelli askerliğin eşitsizlik yarattığını iddia eden Demirtaş, bedelli askerlik yerine vicdani ret hakkının tanınması gerektiğini, başka türlü adaletin sağlayamayacağını savundu.



Demirtaş, ''İlla 'bedelliyi çıkaracağız' diyorsanız parası olanlar bundan faydalansın ama yoksul çocuklara da ücretsiz yapın. Son bir defa vicdani ret hakkıyla ele alınmak üzere yoksul çocuklara bedelsiz faydalanma şartını getirin, çıkartalım'' diye konuştu.



Selahattin Demirtaş, bedelli askerlikte yaş sınırın 25 olması gerektiğini savundu ve ''Bedel yüksek tutulmamalıdır'' dedi.





Kartepe Feribotu'nun kaçırılması



Bugüne kadar sivillere dönük tek eyleme sessiz kalmadıklarını, tavırlarını ortaya koyduklarını ifade eden Demirtaş, ''Feribot kaçırma olayında neler yaşandığını medya ortaya koyabildi mi? Ne oldu ne bitti feribotta bilen var mı?'' diye sordu.



Demirtaş, gemi mürettebatı ve yolculara neden konuşma yasağı getirildiğinin de açıklanmasını istedi.





'Cenazesini unutan halk onursuzdur'



Cenaze konusunun hassas bir konu olduğunu, gerektiğinde cenazelerin kaldırılması için savaşın bitirildiğini anımsatan Selahattin Demirtaş, "Şimdi ne yapılıyor, cenazeler parça parça edilip annesinin kucağına veriliyor. Cenazesini unutan halk onursuz bir halktır, bunu bizden beklemeyin asla göremeyeceksiniz. Acıyı paylaşmak insan olmanın gereğidir. Sen o annenin babanın acısına hakaretler yağdırırken nasıl bir duygu yarattığının farkında mısın? Hani anlıyordun, hani ben Kürt ve Türk analarının gözyaşını acısını iyi biliyorum diyordun. Sakın bu mesele ile daha fazla uğraşma derim. Hassas yaklaşın, bu konuda vicdanlı olun, vicdanlı yaklaşın derim" şeklinde konuştu.





'Kirli propaganda'



Basının yaşananlar konusunda uyguladığı sansürü de eleştiren Demirtaş, 1990'lı yıllarda aynı şeylerin yaşandığını ve bunun sorunu ağırlaştırdığını söyledi. Yapılan haberciliği "kirli propaganda" şeklinde tanımlayan Eş Başkan, "BDP ile yaptığınız her hakaretin hedefinde 10 milyonluk yurttaş kitlesi olduğunu unutmayın. Bizi eleştirin ama Başbakanın gözlüğü ile düşmanca yaklaşmayın" dedi.





