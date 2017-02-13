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Yaşam

Cenazesinde davul çalındı, tabuta gelinlik örtüldü

Hayatını kaybeden genç kızın akrabası cenaze törenin gelenekleri gereği olduğunu söyledi

13 Şubat 2017 14:33

Adana'da 5’inci kattaki evlerinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düşerek ölen 17 yaşındaki Deniz Anatça’nın cenazesi, üzerine gelinlik örtülüp, davul çalınarak toprağa verildi. Deniz Anatça’nın akrabası Çetin Demirkıran, gelenekleri gereği evlenmeden önce ölen bekar bir kızın davul çalınıp, gelinlikle toprağa verildiğini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, açık Lise öğrencisi Deniz Anatça, geçen 10 Şubat’ta merkez Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi’nde ailesi ile birlikte yaşadığı 11 katlı apartmanın 5’inci kattaki evlerinin balkondan bilinmeyen bir nedenle düştü. Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, ailesi sinir krizi geçirdi. Otopsi yapılan Anatça’nın cenazesi dün ailesi tarafından teslim alındı. Genç kızın cenazesi, ailesinin eskiden yaşadığı Sucuzade Mahallesi’ne getirildi.

Cenaze davul çalınarak karşılandı

Arap kökenli olan genç kızın cenazesi burada davul çalınarak karşılandı. Ailesi ve yakınları tarafından türküler de söylenirken, genç kızın tabutuna gelinlik örtüldü. Evin önünde bir süre bekletilip helallik alınmasının ardından, cenaze Hadırlı Mezarlığı’na davul eşliğinde götürüldü. Tabutunun üzerine gelinlik örtülen Anatça’nın cenaze namazı da, bu şekilde kılındı. Genç kız daha sonra kefeninin üzerine örtülen gelinlikle defnedildi. Babası İlker ile annesi İlkay Anatça cenaze boyunca gözyaşı döktü.

Neden davul çalındığını anlattı

Deniz Anatça’nın akrabası Çetin Demirkıran, gelenekleri gereği evlenmeden önce ölen bekar bir kızın davul çalınıp, gelinlikle toprağa verildiğini söyledi.

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AdanaDeniz AnatçaÇetin DemirkıranArap

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