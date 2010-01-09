Cenazesi 46 yıl sonra kaldırıldı

T24 - Rumlar tarafından 46 yıl önce öldürülen ve kayıpların akıbetlerinin belirlenmesi amacıyla sürdürülen kazılarda kemiklerine ulaşılan ve DNA yoluyla kimliği belirlenen Hasan Yılmaz Ahmet için cenaze töreni düzenlendi.



KKTC Başbakan Derviş Eroğlu'nun eşi Meral Eroğlu'nun kardeşi olan Ahmet'in kemikleri, askeri törenle Gazimağusa Kabristanlığı'nda, anne ve babasının mezarının yanına defnedildi.



31 Aralık 1963'te Eylence Barikatı'nda EOKA'cı Rumlar tarafından şehit edilen Hasan Yılmaz Ahmet'e ait kemik kalıntıları Otonom Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından sürdürülen kazı çalışmalarında bulunmuştu.



Hasan Yılmaz Ahmet için, ilk tören futbol oynadığı Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü'nde düzenlendi.



Başbakan Eroğlu, ''Temennimiz bu gibi acılar bir kez daha yaşanmasın, kurduğumuz devlet çatısı altında özgürce yaşayalım, hiçbir anne, baba bir daha evlat acısı yaşamasın. Allah rahmet eylesin'' diye konuştu.



''Kolay değil; 46 yıl, ailenin 'bir gün cesedi olsun bulunur' diye beklediğini görmek, yaşamak'' diyen Eroğlu, Ahmet'in anne ve babasının 1974 Barış Harekatı sonrası oğullarının öldüğü kanaatine vardığını ve biri kanserden olmak üzere kısa bir süre sonra ikisinin de vefat ettiğini anlattı.



Kıbrıs'ta iki ayrı devletin var olduğunu ve bu iki devletin yan yana, barış içerisinde yaşayabildiğini dile getiren Eroğlu, ''Bu ülkede iki halkın yan yana yaşayacağı formüller de bulunur. Ama birbirimizin varlığını hazmetmek mecburiyetinde olduğumuzu da, bu acılı günlerde karşı taraf da anlar'' dedi.



Gazimağusa Kabristanlığı'nda düzenlenen askeri tören, saygı duruşlu ve saygı atışı ile başladı. Ardından tabutun üzerindeki KKTC ve Türk bayrakları Meral Eroğlu'na takdim edildi. Defin işlemi gerçekleştirilerek tören sona erdi.

