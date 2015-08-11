'Cenazeleri teslim etmeyen hükümet, savaş suçu işlemek pahasına yaralıları El Nusra'ya teslim ediyor'

HDP milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Sibel Yiğitalp ve Gülser Yıldırım, IŞİD’le savaşırken hayatını kaybeden 23 YPG/YPJ'linin cenazesini almak ve sınır köylerinde bekleyen aileleriyle dayanışmak bugün Suruç’a gitti.

Murşitpınar Sınır Kapısı'nda bekletilen cenazeler ile ilgili yetkililerle görüşmeler yapan heyete, cenazelerin ülkeye sokulmamasının sebebinin, "merkezi hükümetin aldığı bir karar" olduğu belirtildi. Duruma tepki gösteren Batman Vekili Ayşe Acar Başaran, "AKP'li yetkililer siyasi çıkarları için serin odalarında oturup 50 derecede cenazelerini bekleyen ailelere zulmediyor. Davutoğlu ve Erdoğan masalarında oy anketlerini incelemeye ayıracakları zamanı gelip bu aileleri dinlemeye ayırsınlar. Cenazeleri ailelerine teslim etmeyen aynı hükümet savaş suçu işlemek pahasına yaralıları El Nusraya teslim ediyor" dedi.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Leyla Güven de IŞİD çatışmasında hayatını kaybeden 23 vatandaşın 13 gündür Mürşitpınar Sınır Kapısı'nda bekletilmesini Meclis gündemine taşıdı. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Leyla Güven, şunları dile getirdi:

- Suruç Katliamı ile birlikte terör örgütü IŞİD’e karşı savaş açtığını ilan eden geçici hükümetiniz, IŞİD terör örgütüne karşı insanlık savunmasında yaşamını yitiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 23 yurttaşının cenazesine neden sahip çıkmamaktadır?

- Geçtiğimiz günlerde Habur Sınır Kapısı'nda uzun süre bekletilen 13 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının daha sonra geçişlerine izin vermesini öngören kararınız, Mürşitpınar Sınır Kapısı'nda bekletilen cenazelerin geçişi için neden uygulanamıyor? Her iki durum için farklı uygulamalarda bulunup ve farklı kararlar almanıza yol açan sebepler nelerdir?

- Mürşitpınar Sınır Kapısı'nda bekletilen cenazelerin geçişine izin verilmemesi yönünde Bakanlar Kurulunuza ait yeni tarihli bir kararınız var mıdır? Böyle bir karar alınmışsa bu kararın gerekçesi nedir?

- Hükümetinizin ve ilgili Bakanlığınızın özellikle Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan cenazelerin yurtiçine girişlerine engel olunması yönünde bir talimatı var mıdır? Böyle bir talimat yoksa bu keyfi uygulamalarda sorumluluğu bulunan ilgili kurum ve yetkililer hakkında idari soruşturma başlatacak mısınız?

-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasalarında, kendi ülke vatandaşlarının cenazelerinin yurt içine girişlerine izin vermemesini öngören yasal düzenlemeler nelerdir? Böyle bir yasal düzenleme yoksa bu cenazelerin ülkeye girişinin engellenmesinin sebepleri nelerdir?

-Bakanlar Kurulu'nun, Rojava'da yaşamını yitiren Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının cenazelerini Habur Sınır Kapısında bekletme kararı ne tür bir Bakanlar Kurulu kararı, yönetmelik, genelge ya da idari kararla kalkmış ve cenazelerin geçişine izin verilmiştir? Aynı prosedürü Mürşitpınar Sınır Kapısı’nda bekletilen cenazeler için de uygulamayı düşünüyor musunuz?

- Habur Sınır Kapısında uzun süre bekletilen ve uzun süren çabalar sonucu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 13 kişinin cenazelerinin geçişine izin verilmesi, Mürşitpınar Sınır Kapısında bekletilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 23 kişinin cenazesinin kendi ülkesine geçişi için izin verilmesine emsal teşkil etmiyor mu?

- Türkiye'nin Kapıkule Sınır Kapısı gibi başka sınır kapılarında da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının cenazeleri günlerce bekletilmiş midir?

- Ailelere, mevcut durum hakkında gerekçeleri ile birlikte bir açıklama yapacak mısınız?

- Ailelerin, çocuklarının cenazelerinin kendilerine teslim edilmeyerek cezalandırılmalarının sebepleri nelerdir?

- 13 gündür çocuklarının cenazelerini almak için sınırda bekletilen ailelerin yaşadığı mağduriyeti gidermek hususunda ne tür adımlar atacaksınız?