'Cenazelerde gövde gösterisi yapılmaz' diyen müftüye tepki: Sen helallik iste, görevini yap, şov yapma!

Diyarbakır’da görev dönüşü pusuya düşerek şehit olan Mehmet Kara’nın cenaze töreninde İl Müftüsü Mehmet Şahin’in "Cenazelerde gövde gösterisi yapılmaz" diye uyarıda bulunmasına bazı kişiler, "Sen helallik iste", "Görevini yap, şov yapma" sözleriyle tepki gösterdi.

İHA'da yer alan habere göre, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde şehit düşen Mehmet Kara’nın cenazesi öncesinde HDP il binası önünde yaşanan gerginlik cenaze namazının başlamasıyla sonlandı.

Cacabey Camii’nde kılınan cenaze namazına katılan binlerce kişiye uyarıda bulunan İl Müftüsü Mehmet Şahin, "Cenazelerde gövde gösterisi yapılmaz" dedi. Cenaze namazına katılan kalabalıktan bazıları ise, müftünün bu uyarısına, "Sen helallik iste", "Görevini yap, şov yapma" diyerek tepki gösterdi.

İl Müftüsü Mehmet Şahin’in yaptırdığı dua sonrasında şehit Mehmet Kara’nın naaşı cenaze aracına konuldu. Şehidin cenazesi binlerce kişinin eşliğinde Ahmet Tozluklu Şehitliği’ne defnedildi.