Cenazeler karışınca mezar açtırdılar

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Devlet Hastanesinde tedavi görürken aynı gün ölen 72 ve 77 yaşlarındaki iki vatandaşın cenazeleri karıştı. Hastane morgundan teslim alınan ve Osmaneli ilçesinde toprağa verilen kişinin cenazesi yanlışlık anlaşılınca mezardan çıkartıldı ve ailesine teslim edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi gören alzheimer hastası Mustafa Ayaz (72) ile Osmaneli'nden gelerek bu hastanede tedavi gören böbrek hastası Ahmet Efe (76) aynı gün vefat etti. İki cenaze morga kaldırıldı. Hastaneye gelen Ahmet Efe'nin ailesi, cenazeyi teslim aldı ve Osmaneli'ne götürdü.

Efe'nin cenazesi Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Bu arada, Bozüyük'te yaşayan Mustafa Ayaz'ın ailesi de cenazeyi almak için Devlet Hastanesinin morguna gitti. Aile, söz konusu cenazenin Mustafa Ayaz olmadığını fark etti.

Ailenin hastane yetkililerine olayı bildirmesi üzerine Efe ile Ayaz'ın cenazelerinin karıştığı saptandı.

Mustafa Ayaz'ın çocukları babalarının cenazesini almak için Osmaneli Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Osmaneli'nde defnedilen Bozüyüklü Ayaz'ın cenazesi gömüldüğü mezardan Cumhuriyet Savcısı nezaretinde çıkarıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin de katıldığı mezar açma çalışmaları büyük bir titizlikle yapıldı. Bulunduğu yerden çıkartılan Mustafa Ayaz'ın cenazesi aileye teslim edildi.

Kendi cenazelerini alan Efe ailesi de tekrar camide cenaze namazı kılarak babalarının cenazesini defnetti.

Ayaz ailesi de cenazelerini defnetmek üzere Bozüyük'e gitti. Her iki ailenin de bu karışıklıktan dolayı şikayetçi olmayacakları bildirildi.