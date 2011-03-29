-CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ ANKARA (A.A) - 29.03.2011 - Kayseri'nin Talas ilçesinde yaklaşık bir buçuk yıl önce bayramda şeker toplarken kaybolan 3 çocuğa ait olduğu belirtilen kemikler ve elbise parçaları üzerinde yapılan otopsi tamamlandı. Çocukların cenazeleri ailelerine teslim edildi. Yozgat'ın Çayıralan ilçesindeki Yahyasaray Barajı yakınlarında gömülü olarak bulunan ve kayıp çocuklara ait olduğu belirtilen kemik ve elbise parçaları iki gün önce Keçiören Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Kemik ve elbise parçaları üzerinde yapılan incelemeler sonunda, Ahmet Tuna Tekin, Dilbura Tekin, ve Türkan Ay'ın cenazeleri ailelerine teslim edildi. 3 çocuğa ait tabutlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği cenaze aracına konularak, polis eskortuyla Kayseri'ye gönderildi. -MEZARLAR YAN YANA HAZIRLANDI- Talas Belediyesi'nin Ahmet Tuna ve Dilruba için Halef Hoca Mezarlığı'nda hazırladığı mezar yerine taşlar da dikildi. Yan yana hazırlanan mezardaki taşlara Ahmet Tuna Tekin ve Dilruba Tekin'in isimleri ile doğum tarihleri yazıldı. Her iki taşta ölüm tarihi olarak da çocukların kaybolduğu gün olan 21.09.2009 tarihi yer aldı. Dilruba ve Ahmet Tuna Tekin kardeşlerin ailesi, Talas ilçesindeki evlerinde taziyeleri kabul ediyor. Tekin ailesinin yakınları, evin önünde belediyenin kurduğu taziye çadırında bekleyişlerini sürdürüyor. Öte yandan, Ankara'dan yola çıkarılan cenazelerin, ikindi namazından sonra defnedilmesi bekleniyor. Dilruba ve Ahmet Tuna Tekin kardeşlerin cenazelerinin Talas Halef Hoca Mezarlığı'nda, Türkan Ay'ın cenazesinin ise Şehir Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.