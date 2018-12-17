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Cenazeden dönen evli çift kazada can verdi

Sinan UÇAR/KÜRTÜN (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde cenazeden dönen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 150 metrelik uçuruma yuvarlandı

17 Aralık 2018 02:40

Sinan UÇAR/KÜRTÜN (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE\'nin Kürtün ilçesinde cenazeden dönen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Mehmet Ali Aydın (71) ile eşi Hamdiye Aydın (65) yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Kürtün ilçesi Gürgenli köyünde meydana geldi. Bir yakınının cenazesinden dönen Mehmet Ali Aydın yönetimindeki 29 AR 137 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü ve araçta birlikte bulunan eşi Hamdiye Aydın\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. 5 saatlik çalışmanın ardından çiftin cenazeleri Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince uçurumdan alınarak Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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