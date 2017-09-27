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Cenazeden dönen otobüs kamyonla çarpıştı: 13 yaralı

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de daha önce merkeze bağlı köy olan Çavlum Mahallesi yakınlarında cenazeden dönenlerin içinde bulunduğu Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs,  kamyonla çarpıştı

27 Eylül 2017 21:42

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de daha önce merkeze bağlı köy olan Çavlum Mahallesi yakınlarında cenazeden dönenlerin içinde bulunduğu Büyükşehir Belediyesi\'ne ait otobüs,  kamyonla çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde Eskişehir-Alpu karayolunun 15\'inci kilometresinde Çavlum Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alpu İlçesinden cenazeden dönenleri kent merkezine getiren Halil İleri yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 26 EC 910 resmi plakalı otobüs, karşı yönden gelen ve tali yola girmek isteyen Talip İnan\'ın kullandığı 26 VD 399 plakalı kamyonla kafa kafa çarpıştı. Kaza yapan araçlara da Anıl Ayas yönetimindeki 26 VS 074 plakalı hafif araç çarptı.
Kazada araç sürücüleri ile otobüste bulunanlardan 10 kişi yaralandı. Toplam 13 yaralı kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma Komutanlığı yetkilileri yaralılardan 3\'ünün hayati tehlikesinin bulunduğunu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtirken kazaya karışan otobüsün daha önce Eskişehirspor Kulübü\'nün kullandığı öğrenildi.

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