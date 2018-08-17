Cenazeden dönen çift, kazada yaşamını yitirdi

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde bir yakınlarının cenazesinden dönen çiftin bulunduğu otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada, sürücü Hüseyin Vural (85) ve eşi Gülserel Vural (84) suda boğularak yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Seydişehir- Bozkır karayolunda meydana geldi. Ortaakören Mahallesi\'ndeki bir yakınının cenazesinden Seydişehir\'e dönen Hüseyin Vural yönetimindeki 42 BJ 241 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp Akören Sulama Kanalı\'na uçtu. Kazayı gören çevredekiler jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiyeye bağlı dalgıç ekipleri, suda yaptıkları aramada Hüseyin Vural ve yanındaki eşi Gülserel Vural\'ın cansız bedenine ulaştı.

Suda boğularak yaşamını yitiren Vural çiftinin cesetleri, kanaldan çıkarılıp otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Otomobil de vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.



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