Cenazede karşılaştılar

Ayyıldız Mayoları'nın sahibi Murat Erdoğan'ın annesi Yıldız Karadayı, önceki gün toprağa verildi.



Tarkan, pek çok ünlünün katıldığı cenaze töreninde eski sevgilisi Bilge Öztürk'le de karşılaştı.Almanya'da turnede olan Tarkan, ilk uçağa binip cenazeye yetişti ve arkadaşı Murat Erdoğan'ı bu acı gününde yalnız bırakmadı. Cenaze töreni, Tarkan ile birkaç ay önce ayrıldığı Bilge Öztürk'ü de uzun aradan sonra ilk kez karşı karşıya getirdi. Eski sevgililer, birbirlerinden kaçmak yerine bir süre sohbet etti.

