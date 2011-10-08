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Yaşam

Cenaze trafiğine dikkat!

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın annesinin Fatih Camisi'ndeki cenaze töreni nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

08 Ekim 2011 03:00



T24- İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat eden annesi için Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı dolayısıyla, bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklama şöyle; "08 Aralık 2011 Cumartesi günü Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefat etmesinden dolayı Fatih Camii'nde yapılacak olan cenaze törenine yoğun katılım olacağından Fevzi Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar cenaze töreni bitimine kadar kademeli olarak trafiğe kapatılacaktır."

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