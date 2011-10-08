Cenaze trafiğine dikkat!

T24-



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklama şöyle; "08 Aralık 2011 Cumartesi günü Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefat etmesinden dolayı Fatih Camii'nde yapılacak olan cenaze törenine yoğun katılım olacağından Fevzi Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar cenaze töreni bitimine kadar kademeli olarak trafiğe kapatılacaktır."

