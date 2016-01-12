Cenaze namazı kıldıran imamın “Vakti de gelmişti” gafı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile AKP Milletvekili Harun Karacan'ın da katıldığı cenaze töreninde, imamın 69 yaşında vefat eden esnaf Ahmet Yıldırım Gülen için “Vakti de gelmişti. Aşağı yukarı 75- 78 yaşlarındaydı" demesine, yakınları "69 yaşındaydı, vakti de gelmemişti" diyerek tepki gösterdi.

Zaman’da yer alan habere göre, rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Eskişehir'in tanınmış esnafından, Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Jale Nur Süllü'nün ağabeyi Ahmet Yıldırım Gülen için dün öğle vakti Alaaddin Camisi'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Jale Nur Süllü'nün yanısıra Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Milletvekili Harun Karacan, Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt ile çok sayıda kişi katıldı.

“Birine sordum yanlış söyledi, tamam vakti gelmemişti”

Cenaze namazını kıldırılan Alaaddin Camisi imamı cemaate doğru "Malum hepimiz bu tabutun içine girmekle mükellefiz. Az yaşa çok yaşa Allah hepimize iman nasip etsin. Değerli kardeşlerimiz, merhum kardeşimiz Eskişehir'in yerlilerinden, çarşı esnafından çiçekçi. Vakti de gelmiş aşağı yukarı 75- 78 yaşlarında böyle bir kardeşimizdi" dedi. Bunu duyan cenaze yakınları "Yok öyle 75 yaşında değil, 69 yaşındaydı. Vakti gelmişti de yanlış. Sonra, vakti de gelmedi" diyerek tepki gösterdi. İmam ise bunun üzerine "Tamam 69 yaşında. Ben birine sordum yanlış söyledi. Vakti gelmedi, tamam. Vakti gelmeden öldü" diyerek tartışmayı sonlandırdı.

İmam ile cenaze yakınları arasında yaşanan diyaloğun ardından Ahmet Yıldırım Gülen kılınan cenaze namazından sonra götürüldüğü Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.