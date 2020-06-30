Cenaze ile nişan vaka sayısında artışa neden oldu; 50 kişi Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Tokat’ta Koronavirüs vakalarında korkutan bir artış meydana geldi. Kentte, bir cenaze ile nişan merasimine katılan 50’nin üzerinde kişi Koronavirüs şüphesi ile tedaviye alındı.

Tokat’ta pandemi hastanesi olan Devlet Hastanesinde nisan ve mayıs aylarında göre daha fazla artış gözlemleniyor. İl genelindeki Koronavirüs vakalarının kabul edildiği hastanede 100'ün üzerinde hasta tedavi görüyor. Yoğun bakımda yatan 13 hastadan 2’si ise entübe olarak tedavi ediliyor. Son 14 günde filyasyon ekibi tarafından temaslı olduğu tespit edilen 500'ün üzerinde kişi de takip ediliyor.

Koronavirüs vakalarının çıktığı ilk günden bugüne 18 kişinin hayatını kaybettiği Tokat’ta, son haftalarda vaka sayılarındaki artışa neden olarak ise cenaze ve nişan törenleri gösteriliyor.

Tokat merkeze bağlı Ulaş Köyünde geçtiğimiz hafta bir cenazeye katılanlardan çok sayıda vatandaş Koronavirüs şüphesi ile hastaneye başvurdu.

Pazar ilçesinde ise düzenlenen bir nişan merasimine katılan vatandaşlarda Koronavirüs tespit edildi. Bir cenaze ve nişandan 50’nin üzerinde hastanede hastanın tedaviye alındığı öğrenildi. (İHA)